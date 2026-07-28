Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket - Son Dakika
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Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

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A Milli Futbol Takımı forması giyen futbolcuların Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum bazı sporseverlerin tepkisini çekti.

FIVB Milletler Ligi’nde tarihinde ikinci kez şampiyon olarak Türkiye’ye yeniden büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın zaferi tüm yurtta coşkuyla karşılanırken, A Milli Futbol Takımı oyuncularının bu başarıya duyarsız kalması tartışma yarattı.

MİLLİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının ardından aralarında Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız gibi isimlerin de yer aldığı milli futbolcuların tebrik paylaşımı yapmaması sporseverlerin tepkisini çekti. 

''AYNI ARMAYI TAŞIYORSUNUZ''

Sporseverler, voleybol takımında forma giyen milli oyuncuların geçtiğimiz haftalarda FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden futbol takımı için yaptığı destek paylaşımlarını hatırlatarak çifte standart vurgusu yaptı. "Aynı armayı taşıyorsunuz" diyerek sitem eden taraftarlar, gösterilen dayanışma ruhunun futbolcular tarafında karşılık bulmamasını eleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, Filenin Sultanları, Voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    E normal herkez işinde gücünde ya bu sporu neden bukadar buyütüyorsunuz galip geldi tamam da savaş kazsnmış gibi görmek nedir 6 6 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Vasıfsız konuştu 5 5
  • Muharrem Ayten Muharrem Ayten:
    Bizim çocuklar bizim çocuklar tutturdunuz bir türkü gidiyor biz ne çocukları olduğunu biliyoruz zorla etiket yapmaya çalışmayın 6 1 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Millet gerçeği görüyor ve takdir hakkınıda çok iyi kullanıyor...tabiki hak edene, yalancı pehlivanlara değil tabiki... bu kadınlar bizi gururlandırmaya devam ediyor..ya utanmaz sizler!!?? 3 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Niye bizim çocuklar ya. Herkesin bir anası babası var. Faydalarıda kendine zararlarıda kendine. Şımarıklıklarıda kendine. Yazın futbol milli takımı diye. 1 0 Yanıtla
  • Barış Altan Barış Altan:
    Hüseyin Ermurat B12 çok önemli kullan tavsiye ederim 0 0 Yanıtla
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