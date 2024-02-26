Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Yarı Finalleri Geçerek Finale Yükseldi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde ilçemizi başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı finallerin 3. ve son maçında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü Astor Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı eşi Merih Bakkalcıoğlu ve taraftarlarla birlikte büyük bir heyecanla izledi. Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde "Bizim Kızlar"ı soyunma odasında ziyaret ederek başarılar diledi, spor salonu önündeki taraftarlarla görüşerek sohbet etti. Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz otobüsleri ile maça gelen taraftarlar "Bizim Kızlar"a yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Yoğun bir seyirci desteğiyle oynanan maç 5 set oynanırken her sette heyecan doruktaydı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 24-26 kaybederken ikinci seti 25-20, üçüncü seti de 25-21 aldı. Dördüncü seti 21-25 kaybeden "Bizim Kızlar" beşinci ve son seti 15-12 alarak maçı 3-2 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti. "Bizim Kızlar"ın galibiyet sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu, taraftarları selamladı. Taraftarlar tarafından da büyük bir sevinçle karşılanan galibiyet, coşkulu sevinç gösterileriyle maç çıkışında da devam etti.

Final maçları 01-02-03 Mart 2024 tarihlerinde Eskişehir'de Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak. - BİLECİK