Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Sadettin Saran, başkanlık konusunda suskunluğunu bozdu. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, önümüzdeki kongrede Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"ŞARTLAR DEĞİŞİR"

Saran, Fenerbahçe'nin gidişatından dolayı böyle bir karar aldığını belirterek, "Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım.