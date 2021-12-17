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Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı - Son Dakika

Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı

17.12.2021 16:38

Önümüzdeki kongrede başkan adaylığını koyan Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla gündemi salladı. Saran, "Fırsatçılık gibi anlaşılır, kongre olursa aday olacağım. Fenerbahçe şampiyonluğa giderse zaten aday olmam. Ama takım böyle devam ederse aday olurum, ben Fenerbahçeliyim" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Sadettin Saran, başkanlık konusunda suskunluğunu bozdu. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, önümüzdeki kongrede Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sadettin Saran bizzat dile getirdi! Tek bir şartla başkan adaylığından çekilecek

"ŞARTLAR DEĞİŞİR"

Saran, Fenerbahçe'nin gidişatından dolayı böyle bir karar aldığını belirterek, "Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım.

Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Bilişim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı - Son Dakika
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