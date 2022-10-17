BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 3. oldu - Son Dakika
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BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 3. oldu

17.10.2022 13:32
BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 3. oldu

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve BMU Milletler Kupası'nda, Türkiye takım olarak üçüncülük elde etti.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve BMU Milletler Kupası'nda, Türkiye takım olarak üçüncülük elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Ciolpani şehrinde TCS MX Pisti'nde yapılan şampiyonanın final ayağında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Moldova'dan motokrosçular yarıştı.

İki gün süren organizasyonda Türk takımı üçüncülük derecesiyle podyuma çıktı.

Şampiyonanın 65 cc sınıfında Efe Okur, Romanya yarışında birinci olurken, 2022 BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nı ise üçüncülükle tamamladı.

Aslan Osmanpaşaoğlu ise 50 cc sınıfında sezonu ikinci olarak, MX sınıfında da Şakir Şenkalaycı sezonu üçüncülükle tamamladı.

Şampiyonayı sınıflarında Volkan Özgür ve Berkay Sarıay 6'ıncı, Murat Başterzi 8'inci, Mehmet Yiğit Kara 10'uncu, Hasan Hüseyin Baş 13'üncü, Batuhan Demiryol 15'inci, Tuğrul Dursunkaya 20'inci, Yiğit Ali Selek 23'üncü, Ahmed Buğra Geren 25'inci, Berat Şenkalaycı 29'uncu sırada bitirdi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Moldova, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 3. oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 3. oldu - Son Dakika
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