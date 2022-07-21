BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası hafta sonu ilk kez Uşak'ta yapılacak - Son Dakika
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BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası hafta sonu ilk kez Uşak'ta yapılacak

21.07.2022 10:13
BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası hafta sonu ilk kez Uşak'ta yapılacak

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, hafta sonu ilk kez Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, hafta sonu ilk kez Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, 23-24 Temmuz tarihlerinde Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ile birlikte Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde organize edilecek.

Yarışa Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan sporcuların katılması bekleniyor.

Hem asfalt hem de off-road bölümlerin yer alacağı BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda Open, S3, 85cc ve 65cc sınıflarında mücadeleler yaşanacak.

Türkiye Şampiyonası'nda ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve Open sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Şampiyonada 23 Temmuz Cumartesi günü serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 24 Temmuz Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar iki etap halinde start alacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası hafta sonu ilk kez Uşak'ta yapılacak - Son Dakika

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