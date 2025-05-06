BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı

BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı

Antalya'da gerçekleştirilen basın toplantısında, 6-11 Mayıs'taki turnuva detayları açıklandı.

06.05.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminde yer alan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı. Organizasyon 6-11 Mayıs tarihleri arasında dört farklı kategoride 20 ülkeden 44 takımın mücadelesine sahne olacak. Turnuvanın tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon sporcu Yui Kamiji katıldı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından edinilen bilgiye göre, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı. Turnuvalarda mücadele eden sporcular sayesinde Türkiye'ye 14 milyon 872 bin Euro direkt döviz girişi ve 40 milyon Euro da dolaylı etki elde edildi.

Son derece önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ercan Yıldız, "Hep birlikte çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Antalya hepimizin bildiği gibi bir turizm şehrinin yanında önemli de bir spor şehri. Son yıllarda çok büyük spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli faaliyetler. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Büyük, kitlesel organizasyonlar yapıyoruz. Ülkemiz faaliyet seçen bir konuma geldi. Tercih edilen bir ülke olduk. Bu faaliyetlerin gelecekte daha iyi organizasyonlar getireceğine inanıyoruz. Hayalini kurduğumuz organizasyonlara emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şafak Müderrisgil: "Önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışması"

Tekerlekli sandalye tenisinin sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ettiğini vurgulayan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu organizasyon, sportif bir mücadelenin yanında azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür. Tekerlekli sandalye tenisi, sınır tanımayan bir spor kültürünü temsil ediyor ve bizler de bu kültürün Türkiye'de daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya ülkemizde beşinci kez ev sahipliği yapacak olmasında son derece gurur duyuyoruz. Dünyanın en iyilerinin buluştuğu, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan sporcuların yer aldığı Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Kupası'na geçtiğimiz sene dünya ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Quad Milli Takımı'mız bu sene doğrudan katılırken, Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın ve Erkek Takımı'mız ev sahibi olduğumuz için 'wild card' ile katılıyor. Federasyon olarak önceliğimiz, her yaş grubundan, her fiziksel yeterlilik düzeyinden bireyin tenisle tanışmasını ve bu sporu hayatının bir parçası haline getirmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, engelli bireyler için erişilebilirlikten altyapı yatırımlarına, eğitim programlarından uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, BNP Paribas, antalya, Tenis, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:04:33. #7.12#
SON DAKİKA: BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.