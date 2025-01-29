Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonaya katılan sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında kurulan parkurda yelken açtı.
Organizasyonda, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde 155 sporcu mücadele ediyor.
Milli takım seçme statüsündeki yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcıyor.
Farklı hava koşullarında yelkencilerin rekabetine sahne olacak şampiyona, 2 Şubat'ta tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Bodrum'da Yelken Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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