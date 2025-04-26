Bodrum FK 2-1 Samsunspor: Morais Adil Olmadı

BODRUM FK sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

MORAİS: SONUCUN ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Hakem kararları ile ilgili değerlendirmede bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Kazanmak için karalrı bir şekilde mücadeleye başladık. VAR attığımız ilk golde çok fazla zaman geçirdi ki sanki attığımız golü kabul etmediler gibiydi. Öne geçtikten sonra VAR'ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inandığını düşünmüyorum. Bize verilen penaltı ile devam edecek olursam topun geliş anını görüyorsunuz, kaleci topu almak için çıktı ve topu kontrol ettiği anda orada rakipten herhangi bir oyuncunun olmadığı ya da herhangi bir rahatsızlık vermediği bir anda top kalecimizin ellerinden düşerken, top takım arkadaşının neresine çarptı da penaltı verildi onu biz anlayamadık. İkinci yarıyı aslında domine ettik ama yetmedi. İki pozisyondan birini gole çevirdik aslında ama golde verilmedi. Attığımız golün 1'i belki ofsayttı, belli bir şekilde kabul edebiliyoruz ama rakibe verdiğiniz penaltı gibi bize de bu penaltıyı verebilirdiniz. Bence net bir penaltıydı hakemde penaltı verdi. VAR neden bu konuya müdahale edip hakemin kararını değiştirmeye çalıştı. Üzgünüz şunu söyleyebilirim, biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi. Gol atarlarsa bunu bir şekilde vermeyelim gibi başkaları tarafından alınmış karar gibi gözüküyordu. Sonucun adil olmadığını düşünüyorum. Oyuncularımızı ve oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Oyuncularım kalpten oynadılar. Cezalandırıldığımızı düşünüyorum. VAR kararları bizim buradan istediğimiz sonucu almamızı engelledi" dedi.

REİS: ÇOK ZORLU BİR KARŞILAŞMA OLDU

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, "Çok zor bir karşılaşma oldu, kararlarla dolu bir karşılaşma oldu. Elbette ki bu maçın geniş analizini daha sonra yapacağım toplantıda açıklayacağım. Geçen haftalarda oynamış olduğumuz maçlarda çok da şanslı olduğumuzu söyleyemem iyi bir performans göstermedik. Kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Penaltı ve ofsayt pozisyonu olsun biraz şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen hafta bir penaltı kaçırdık ve iki topumuz direkten dönmüştü. Ama ne olursa olsun bugün bizim oyuncularımız kalpten oynadılar çok önemli bir mücadeleyle önemli bir galibiyet aldılar. Umarım bu hafta aldığımız galibiyet önümüzdeki haftalarda bize daha fazla katkı sağlar ve yardımcı olur" diye konuştu.