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Bodrum FK, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Bodrum FK, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı

1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel, Kerem Yusuf Ersunar ve Bilal Güven'i kadrosuna dahil etti. Oyuncular 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımla ilk idmanlarına çıktı.

Bodrum FK, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı
24.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:21
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1'inci Lig'de Play-Off potasından yer alan Bodrum Futbol Kulübü, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar Hacettepe 1945 SK forması giyen Tunahan Akpınar, Antalyaspor'dan Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel, Galatasaray altyapısında yetişen ve Kırıkkalegücü'nde oynayan kaleci Kerem Yusuf Ersunar ile altyapısından Bilal Güven'i profesyonel takıma kazandırdı. Bodrum FK 5 futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncular takımla ilk idmanlarına çıktı.

Kaynak: DHA
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