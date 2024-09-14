Bodrum FK, Başakşehir'e Yenildi - Son Dakika
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Bodrum FK, Başakşehir'e Yenildi

Bodrum FK, Başakşehir\'e Yenildi

Bodrum FK, Süper Lig 5. haftasında Başakşehir'e 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

14.09.2024 22:24
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Başakşehir FK'ya 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

52. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar'ın vuruşunda kaleci Sousa ayak müdahalesiyle topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa topa müdahalesiyle tekrar sahip oldu.

59. dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar, Fredy'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Fredy'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

68. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Berkay'ın vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

73. dakikada Bodrum FK'da topla buluşan Dimitrov rakip sahasına boş alanda yaptığı koşuda rakibin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Pelkas'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

79. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ali'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed seken topa müdahale ederek topu kornere çıkardı.

90. dakikada Başakşehir atağında Berat'ın savunma arkasına pasa hareketlenen Leo Duarte, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Seferiy dk. 42), Fredy, Dimitrov (Haqi dk. 85), Puşcaş (Ahmet Aslan dk. 64)

Yedekler: Samet Yalçın, Kenan Özer, Brazao, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Kemen (Duarte dk. 86), Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Figueiredo (Pelkas dk. 66), Berkay Özcan (Crespo dk. 76), Serdar Gürler (Davidson dk. 77), Piatek

Yedekler: Onur Ergün, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Duarte (dk. 90) (Başakşehir FK)

Kırmızı kartlar: Fredy (BodrumFK), Pelkas (Başakşehir FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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