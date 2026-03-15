Bodrum FK, Boluspor ile Kritik Maça Çıkıyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Iğdır FK'yı 3-2 yenerek Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Sipay Bodrum Futbol Kulübü yarın 31'inci hafta maçında evinde Boluspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Iğdır FK gelibiyetiyle 51 puana yükselen Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Seri yakalamak istediklerini belirten Yılmaz, "Ligin sonu yaklaştıkça her maç zorlaşıyor. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Kazanıp üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz" dedi.