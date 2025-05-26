Bodrum FK Düşüşünü Açıkladı

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla taraftara seslendi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine bir hafta kala Bodrum FK'nin ligden düşmesi kesinleşti. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. "Hayalini kurduğumuz o büyük sahneden, bir süreliğine uzak kalıyoruz" sözleriyle başlayan mesajda, "Elimizden geleni yaptık, terimizin son damlasına kadar savaştık. Bazen çaba yetmez, bazen top çizgiden geçmez. Ama biz pes etmeyi, dağılmayı, vazgeçmeyi bilmeyiz. Bu şehir, bu takım, bu inanç daha önce de zorluk gördü ve her seferinde küllerinden doğdu. Biz, yeniden başlayacak gücü yüreklerimizde taşıyoruz. Düşmek sadece yere inmektir, kalkmak ise karakter işidir. Şimdi başımızı öne eğmeden, omuz omuza, bir kez daha yürümeye hazırız. Çünkü Bodrum sadece bir takım değil Birlikte atan binlerce yürek demek" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA