Bodrum FK, Emre Kaplan\'ı Transfer Etti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, sol bek Emre Kaplan transferini bitirdi. Başakşehir FK'nın oyuncusu olan 25 yaşındaki Emre'nin bonservisiyle alındığı öğrenildi. MKE Ankaragücü altyapısında futbola başlayıp Başakşehir FK'ya transfer olan Emre, 2020-2021 sezonunda da Bodrum FK formasını terletmişti. Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Emre Kaplan, geçen sezon Ümraniyespor'da 30 maça çıktı. Toplam 2436 dakika süre alan oyuncu 2 kez de gol sevinci yaşadı.