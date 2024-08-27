Bodrum FK, Göztepe deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
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Bodrum FK, Göztepe deplasmanında puan arayacak

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SÜPER Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda da puanla tanışmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu rakipten puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

27.08.2024 13:44
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SÜPER Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda da puanla tanışmayı hedefliyor. Cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu rakipten puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Ligde ilk iki maçını kaybettikten sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Bodrum FK'da kendisi de Süper Lig'de ilk kez galip gelmeyi başaran İsmet Taşdemir, "Galibiyet her zaman her ligde çok önemli ve çok değerli. Biz de bunu ilk defa yaşadık. Bence gecikmeli yaşadık ama gecikmeli de olsa ilkler her zaman önemlidir" dedi.

"Oyuncu arkadaşlarım ilk iki hafta ara ara çok doğru oynadılar ama sonunu getiremedik" diyen Taşdemir, "Sadece 3 tane maçı baz aldığınızda belki de Eyüp maçının ikinci yarısını kötü olarak değerlendirebiliriz ama geri kalan bütün dakikalarda hep iyi oynadık. Konya maçında defansif anlamda doğruları birazcık daha iyi yaptık ve dolayısıyla skora ulaştık, skoru da korumasını bildik. Yeni yeni alışıyoruz, oyuncularımızın çok büyük bir bölümü bu ligde ilk defa oynuyorlar. Ben bu ligde ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Daha önce yardımcı hocalık yaptığım bir 5 sene ama dolayısıyla bunların bu geçişler çok kolay olmayacaktır. Ama buraya hep zorlukları başararak, zorlu engelleri aşarak geldik bunu da inşallah başarırız" diye konuştu.

'ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Göztepe maçının zor olacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Lige iyi başlayan, oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takımla oynayacağız. Evet birbirimizi tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var, 5-6 oyuncu değişti. Oyun anlayışları bizimle aynı. Çetin bir maç olacak. Birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Biz bunu ilk Eyüp maçında yaşadık. Biz iyi tanıdıkları için, iyi çözdüler ve sonuca kendi hatamızdan dolayı daha kolay gittiler. Bu rakibimiz de bizi tanıyor. Biz de onları tanıyoruz. Çetin zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakip, geçen sene zaten güçlülerdi bence daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de güçlendik. Biz de kendimizi göre iyi oynuyoruz. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama zorlu bir rakibe zorlu bir deplasmana gidiyoruz" şeklinde konuştu.

PUŞCAŞ'A ÖVGÜ

Bodrum FK'da ilk golünü Konyaspor'a atan takımın yeni forveti Puşcaş'ı da değerlendiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Puşcaş gerçekten çok kaliteli çok iyi bir oyuncu. Bizim takımımızla da örtüşecek. Bütün santrforlar gol kaçırır, bence pozisyona girmesi önemli. Bence onlardan daha önemli bize faydaları farklı farklı yerlerde var. Dolayısıyla bizim için şu anda gördüğümüz kadarıyla antrenmanlarda da maçlarda da bizim takım için uygun bir oyuncu. Özellikle yönetimimizi ve izleme ekibimizi gerçekten tebrik ederim. Şu ana kadar gördüğüm bizim için doğru bir transfer olmuş" ifadelerini kullandı.

Bodrum FK, Göztepe deplasmanında puan arayacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Göztepe deplasmanında puan arayacak - Son Dakika

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