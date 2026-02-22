Bodrum FK, Hatay Maçında Mağlubiyeti Telafi Edecek - Son Dakika
Bodrum FK, Hatay Maçında Mağlubiyeti Telafi Edecek
22.02.2026 23:15
Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Manisa FK mağlubiyetinin ardından Hatay maçında telafi sözü verdi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta deplasmanda Hatay maçında inşallah bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK sahasından Manisa FK'ya 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk yarı oyuna çok iyi başlayamadık. Golü de yiyince biraz moral bozukluğu, oyundan düştü çocuklar. Ama devrede yaptığımız taktiksel değişiklikten sonra ikinci yarıya çok iyi başladık. Rakibi baskı altına aldık. İkinci yarıda ceza sahasının içinde oynandı hatta oyun. Golü de bulduk son dakikalarda. İkinci golü de bulabilirdik ama uzatmalarda sürpriz bir şekilde, oyuncumuzun da sakatlandığı bir pozisyonda aslında topa yakın olan bizim oyuncumuzdu. Maalesef sakatlanınca topu da bırakmak zorunda kaldı. Son dakika golüyle mağlup olduk. Çok üzgünüz. Artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta deplasmanda Hatay maçında inşallah bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz galibiyetinden dolayı" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
