Bodrum FK Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
Bodrum FK Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
12.02.2026 11:31
Sipay Bodrum FK, Keçiörengücü maçı öncesi antrenman yaparak moral buldu, puan serisini sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Ligin 25. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, gazetecilere, 3 maçta 9 puan aldıklarını, bunun ihtiyaçları olan bir seri olduğunu söyledi.

Transfer sürecinde giden ve gelen oyuncuların olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sayısal olarak eksildiğimiz için transferin son günlerine doğru 3-4 oyuncu aramıza katıldı. Takip ettiğimiz, izlediğimiz ve güvendiğimiz oyunculardı. İnşallah bize büyük katkıları bulunacak. Yeniden üst sıralara tırmandık, bizim için moral oldu." dedi.

Keçiörengücü maçına büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, rakiplerinin 8-10 haftanın en formda ve ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu kaydetti.

Sipay Bodrum FK'nin genç oyuncularından Berşan Yavuzay da futbolda iniş ve çıkışların olabileceğini söyledi. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini aktaran Berşan, Keçiörengücü karşılaşmasından da 3 puan almak istediklerini bildirdi.

Yeni transfer Dino Hotic ise iyi bir takıma geldiğini belirterek, "Şu anda iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Buraya iyi futbol oynamaya geldim, Bodrum'un iyi futbol oynadığını görüyordum. Takımıma destek olmaya çalışacağım. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek ve elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum FK Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

