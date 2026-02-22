Bodrum FK, Manisa FK'ya Yenildi - Son Dakika
Bodrum FK, Manisa FK'ya Yenildi

22.02.2026 23:01
22.02.2026 23:01
Bodrum FK'nin teknik direktörü Sefer Yılmaz, yenilgi sonrası üzgün olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Sefer Yılmaz, çok üzgün olduklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ile ikinci yarı arasında oyun olarak çok fark olduğunu belirterek "İlk yarı oyuna çok iyi başlayamadık. Golü de yiyince biraz moral bozukluğu oldu. Devrede yaptığımız taktiksel değişiklikten sonra ikinci yarıya çok iyi başladık. Golü de bulduk, ikinci golü de bulabilirdik. Son dakika golüyle mağlup olduk. Çok üzgünüz. Artık yapacak bir şey yok, önümüzdeki hafta inşallah bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK'nin teknik sorumlusu Ahmet Pektaş, maç öncesi analizleri doğru yaptıklarını ve iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Pektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bodrumspor iyi bir takım, burası çok zor bir deplasman. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl geçiş yaptıklarını, top bizdeyken, top onlardayken hepsini çok doğru çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Her maça puan almak, kazanmak için çıkıyoruz. Deplasman, ev bizim için rakip fark etmiyor kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bodrumspor'a gelecek maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum FK, Manisa FK'ya Yenildi - Son Dakika

