Bodrum FK\'nın Final Hesapları

SİPAY Bodrum FK, 1'inci Lig play-off 2'nci tur rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig play-off 2'nci tur ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Arca Çorum FK ile rövanş maçına çıkacak. 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak kritik müsabaka öncesi yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Turun ilk ayağında alınan skorun ardından final kapısını aralamak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak adını play-off finaline yazdırmayı hedefliyor. Antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve moralli oldukları gözlenirken, teknik heyet taktik varyasyonlar üzerinde duruyor. Yeşil-beyazlılar, deplasmanda elde edeceği sonuçla Süper Lig yolundaki son engel olan finale yükselerek camiasını ve taraftarlarını sevindirmek istiyor.

SEFER YILMAZ: BU ÇOCUKLAR İNANDILAR

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Öncelikle maç çok güzeldi bizim için. Seyircimize tekrar teşekkür etmek istiyorum, çok güzel bir atmosfer yaratmışlardı. Biz de onun karşılığını hem güzel oyun hem galibiyetle verdik. Hiç ara vermeden antrenmanla yine ikinci maça hazırlanıyoruz. Çünkü ilk maç sadece oyunun birinci devresiydi. Şimdi ikinci devreyi oynayacağız ve deplasmanda oynayacağız. Aynı şekilde ciddiyetli bir şekilde hazırlanıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Maç çok önemli. İki sene önce de yarı finalde Çorum'la karşılaşmıştık. Maçlarımız bayağı bir gergin oluyor. O yüzden onun bilincindeyiz. Haftalardır söylüyoruz, bu çocuklar çok inandılar. 7-8 hafta varken bile biz '11 haftamız var' diyorduk. Özellikle şu son 4 maçı da işin içine katıyorduk. Oynaya oynaya şu anda iki tane maçımız kaldı. İnşallah Cuma günü bize yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'ya gitmek istiyoruz, bütün çalışmalarımız da bunun üzerine" dedi.