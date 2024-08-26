Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi - Son Dakika
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Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi

Bodrum FK\'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi

Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Kenan Özer, Süper Lig'de 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atarak takımını galibiyete taşıdı.

26.08.2024 11:32
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BODRUM,

SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez devler arenasında galip gelmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi. Takımın en tecrübeli oyuncusu olan Kenan, Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atmayı başardı. Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor forması altında gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki orta saha, Konyaspor karşılaşmasının 88'inci dakikasında attığı penaltı golüyle Bodrum FK'yı 3-1 öne geçirdi.

Kenan, Yeni Malatyaspor'da oynarken deplasmanda 2-1 kaybedilen Sivasspor müsabakasında ağları havalandırmıştı. 13 Şubat 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de gol atamayan Kenan o sezonun ardından Bodrum FK'ya transfer oldu. Yeşil-beyazlılarla 3'üncü senesine giren Kenan Özer, 1'inci Lig'de ise 2 sezonda 22 gol attı. Bu sezon Süper Lig'e dönen Kenan, 2 maçta 39 dakika süre aldı. Bodrum FK'da 2'nci Lig'den bu yana takımın dümeninde yer alan Teknik Direktör İsmet Taşdemir de Süper Lig'de kariyerinin ilk galibiyetini almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi - Son Dakika
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