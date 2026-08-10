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Bodrum FK Sezona Kötü Başladı

Bodrum FK Sezona Kötü Başladı
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Bodrum FK, Bursaspor'a 2-0 yenilerek ligdeki sezon başlangıcında hayal kırıklığı yaşadı.

TRENDYOL 1'inci Lig'deki ilk hafta maçında evinde Bursaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Bodrum FK'da moraller bozuldu. Rakibine ilk yarıda yediği gollerle boyun eğen yeşil-beyazlılar, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezon ligde play-off oynayan Bodrum temsilcisi, 2026-27'de istediği başlangıcı yapamadı. Geçen sezonki kadrosunda yer alan Gökdeniz, Seferi, Imeri, Hotic, Astanakulov, Cenk Şen, Mert Yılmaz, Alper Potuk gibi isimlerle vedalaşan Bodrum FK'da yeni transferler ilk haftada beklenen katkıyı veremedi.

Yeni transferlerden Enes Koç, Ege Arslan ve Devrim Şahin ilk 11'de yer alırken; Emre Kaplan, Florifan Loshaj ikinci yarıda oyuna girdi. Takıma yeni katılan diğer isimlerden Kartal Cengizer ve Kerem Kayaarası maçı kulübede tamamlarken, Ali Şahin Yılmaz ve Boran Başkan kadroda yer bulamadı. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Bursaspor şampiyonluğun bir numaralı adayı. İlk maçta onlarla karşılaşmak istemezdik. Bizim oldukça eksiklerimiz vardı. Son hafta ilk 11'de oynayacak iki oyuncumuz daha transfer oldu. Çok genç kadroyla sahaya çıktık. Karamsar değiliz" dedi.

SEFERİ YENİ TAKIMINI SIRTLADI

Sözleşmesinin sürdüğü Bodrum FK'dan geçen hafta sürpriz bir şekilde Kayserispor'a transfer olan Taulant Seferi, ligin ilk haftasında klasını konuşturdu. Kayserispor ligin ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK'yı 2-0 mağlup ederken, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu her iki yarıda attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Geçen sezon Bodrum FK formasıyla 17 gol, 7 asistlik performans sergileyen Seferi, eski kulübünün mağlubiyetle tamamladığı ilk haftada yeni takımına 3 puanı getirdi.

Kaynak: DHA

Bursaspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Sezona Kötü Başladı - Son Dakika

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