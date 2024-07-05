Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İstikrar ve güven çok önemli - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İstikrar ve güven çok önemli

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İstikrar ve güven çok önemli

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, istikrar ve güvenin kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

05.07.2024 11:32
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, istikrar ve güvenin kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların teknik direktörü Taşdemir, Süper Lig'e yükselme başarısı, ligdeki hedefleri, transfer ve kamp çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her yıl yükselen grafikle yollarına devam ederek Süper Lig'e ulaştıklarını belirten Taşdemir, futbolcularından 2-3'ü haricinde bu lig tecrübesine sahip oyuncunun bulunmadığına değindi.

Taşdemir, lig başlayana kadar mutlaka takıma katılan yeni futbolcuların olacağını ancak şu an transfer konusunda netleşen bir durumun olmadığını aktardı.

Oyuncularının heyecanlı olduğunu, hayal ettikleri ligde mücadele edeceklerini belirten Taşdemir, "Bu heyecan çok güzel, çalışmalarımıza yansıyor, keyifli geçiyor. Daha heyecanlı ve güzel olmaya başladı. Çünkü çoğu oyuncumun hayal ettiği yerde oynama isteği, buna da doğru şekilde hazırlanma isteği var. İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz." diye konuştu.

1. Lig'de iken yılmadan çok çalıştıklarından bahseden 50 yaşındaki teknik adam, "Önceki yıllarda yılmadan çalışarak doğru yapılanmayla mutlu sona ulaşabildik. İstikrar ve güven bizim için çok önemli. Takım ve camiamızda bunların hepsi, fazlasıyla var. Süper Lig zor ve çok kötü günlerimiz olabilir. Kötü günlerimizde birbirimize sarılabilirsek yine güzel günleri yakalarız." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşamanın hayatın kendisi kadar doğal olduğunu, şu an ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Transfer değil şampiyonluk kadrosunun kampta olmasını istemiş

Bodrum FK'nin çok farklı özelliklere sahip bir takım olduğunu dile getiren Taşdemir, her geçen gün üstüne koyarak iyi yönlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

İsmet Taşdemir, Süper Lig'e yeni çıkan her kulübe "asansör takım" yakıştırmasının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz 1. Lig'e çıktığımızda da kadro kalitemize bakıp düşeceğimizi beyan ettiler ama bu olmadı. Bu sene şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra da yaptığımız istişarede yöneticilerimizden isteğim oldu. Bu transfer değildi. Sadece geçen yılki futbolcu grubumun bugün kampta olmasını istedim. Geçen sene oynayan ve oynamayan, tecrübelisinden gencine bütün oyuncu grubum burada. Bunun için çok mutluyum."

Bu süreçte kadroya bazı ufak eklemelerin yapılacağını, oynayamayacak bazı futbolculardan forma şansı bulacakları kulüplere gitmelerini isteyeceklerini aktaran Taşdemir, geçen yılki oyuncu grubunun hepsinin yanında olmasından duyduğu mutluluğu yineledi.

Taşdemir, oyuncularıyla birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve zorlukların üstesinden çok iyi gelebildiklerini vurgulayarak, "Hem çok çalışıyoruz hem de birbirimize bağlıyız. Çok zor bir ligde oynayıp, birlikteliğimizi en üst seviyede tutup, aramıza doğru arkadaşları da katabilirsek yine başarılı olmanın peşindeyiz. Herkesin 'asansör' yakıştırması olabilir, saygı duyuyorum ama bir taraftan da dönüp baktığımda burada çok kaliteli oyuncu grubu var. Onların her an her şeyi yapabilme potansiyeli olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçlarımızı Bodrum'da oynamak için bütün fedakarlıklar yapılıyor"

Takımın stat sorununun çok fazla gündeme getirilip başarısının göz ardı edilmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Taşdemir, 3 yıldır yönetimin, teknik ekibin ve futbolcuların doğru işler yaptığının altını çizdi.

"Bağlı olduğu federasyona ve sigortaya 1 lira borcu olmayan bir kulüp var." diyen Taşdemir, çok sayıda doğru iş yapılmışken bunların hiç konuşulmayıp devamlı stat sorununun gündeme getirilmesini eleştirdi.

Taşdemir, stadı federasyonun istediği ölçülere getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer yandan da bu halk, yıllarca Süper Lig özlemi çeken bu yarım ada ve etrafındaki Milaslısı, Fethiyelisi, Bodrumlusu; Kuşadası'nda, Aydın'dakiler bunu yaşasınlar. İzmir'e, İstanbul'a gidip maç izlemek zorunda kaldılar. Şimdi Süper Lig ayaklarına geldi. Biz de federasyonumuzun isteklerini yerine getirip, bu zamana kadar yaşamamış yarımadamıza ve etrafındaki illere bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. Bunun da hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar zorluğun üstesinden gelip Süper Lig'e çıktıysak, taraftarımızın, yöremizin insanının bu coşkuyu yaşamasını istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz sevdiğimiz, bildiğimiz taraftarımızla iç saha maçlarını oynamak istiyoruz. Bütün fedakarlıklar yapıldı. 'Olmaz' denilen her şeyin olması için çalışılıyor. Federasyonun kurallarına uygun olarak her şeyi hazırlayıp, maçlarımızı Bodrum'da oynamak için bütün fedakarlıklar yapılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İstikrar ve güven çok önemli - Son Dakika

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