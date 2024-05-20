Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın zor olduğunu belirterek, turun garantisi olmadığını söyledi. Taşdemir, iki takımın da iyi bir mücadele sergilediğini ve ikinci maçı merakla beklediğini ifade etti.

20.05.2024 23:48
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK ile oynanan maçla ilgili, "Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın zor olduğunu belirterek, lige bu yıl renk katan iki takım arasında iyi bir mücadele olduğunu söyledi. Kırmızı karta kadar seyri çok keyifli bir maç olduğunu anlatan Taşdemir, "İki kalede pozisyonlar, geçişler, iyi savunmalardan dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. Bunlar 180 dakikalık maçlar. Şu anda biz ilk yarısını bitirdik ve berabere sona erdi. İkinci yarısını ben de merakla bekliyorum. Çok iyi futbol oynayan iki takımdan birisine yazık olacak. Futbolun kuralı bu. Dolayısıyla bir 90 dakikamız kaldı. Dört günlük bir süre var. Orada da maça iyi hazırlanıp turu geçerek finale kalmak istiyoruz. Ama bizim kadar turu geçmek ve finale kalmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. İşimiz kolay değil ve zoru başarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Daha önce Çorum FK'da teknik direktörlük görevinde bulunduğu hatırlatılan Taşdemir, "Burada güzel günlerim geçti. Pandemi döneminde güzel işler yaptık ancak sonunu getiremedik. Buradan gittiğimden beri kalbimin bir tarafı burada diyebilirim. Güzel dostluklarım var. Halen görüştüğüm insanlar var. Burada kötü hiçbir şey yaşamadım. Geldik rakibimiz. Sporun doğasında var" ifadelerini kullandı.

"Çorum'da alınan sonuç mutlu etti mi?" yönündeki soruya ise Taşdemir, "Bu sonuç yenilmekten iyidir. Ama hiçbir şeyin garantisi değil. Turu geçmiş olmanın garantisi değil. Çorum FK ve Bodrum FK bu lige renk katan iki takım. Ne oynadığını bilen iki takım var. Mücadele gücü yüksek iki takım. Kendi adımıza söyleyeceksek bizim bu lige çıktığımızdan beri mücadele gücümüzü en üst seviyede tutmak zorundayız. Mücadele gücümüz düşük olursa çok sorun yaşarız. Bugün buradaysa bundan dolayı buradayız. Oyuncularımız sakınmıyor. Neyi var, neyi yok ortaya koyuyorlar" yanıtını verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil - Son Dakika

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