Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: \'Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz\'

- İsmet Taşdemir: "Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz"
MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz, lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla, hedef takım sayısı çok fazla dolayısıyla sıkıntılı bir hal almaya başladı" dedi.
Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Bodrum FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligdeki konum itibarıyla birbirine yakın 2 takımın maçıydı. Önemli bir maçtı ve iki takım adına da önemlide bir oyun oldu. Maç iki takımada gitti geldi aslında, bize birazcık daha fazla geldiğini düşünüyorum daha fazla pozisyonumuz var. Bu güzel maçı iki takımda golle süsleyemedi. Berabere bitti, puan her zaman iyidir. Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz, lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla, hedef takım sayısı çok fazla dolayısıyla sıkıntılı bir hal almaya başladı. Biz üstesinden gelmeye çalışıyoruz mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele ortaya koydular onları tebrik ediyorum, Sakaryaspor'u kutluyorum çok iyi mücadele ettiler" dedi.
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