Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "En iyi şekilde maçlara hazırlanıp hedefimiz olan yine play-off'un içinde sağlam bir yer edinerek ilk yarıyı yukarılarda bitirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Öncelikle galibiyet için çok mutluyuz. Taraftarımızı sevindirdik, evimizde galibiyetler bizim için çok önemli. Rakibimizi tebrik ediyorum. Zaten son 5 haftada aldıkları 4 galibiyetle bu periyodun en başarılı takımlarından bir tanesiydi. Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk, öyle de oldu. Öncelikle hem Vanspor futbolcularını hem de teknik heyetlerini; çok başarılı bir teknik direktörleri var, bu ligin deneyimli hocalarından Mustafa Hoca. Onları da tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Maça gelince ilk yarı kalemizde belki çok pozisyon vermedik ama biz de çok üretken değildik. İlk yarının son dakikalarında şanssız bir sakatlık oldu, mecburi bir oyuncu değişikliği yaptık. Ama devre arası oyun formatında, dizilişte bir değişiklik yaparak ikinci yarıya gerçekten iyi başladık. Bodrumspor gibi oynadık. Art arda bulduğumuz gollerle de maçı koparabilirdik ama son saniyelerde yediğimiz bir golle maç 2-1 bitti. Sonuna kadar biraz heyecanlı oldu taraftarlarımız için de. İnşallah bizim bu çıkışımız devam edecek. Şimdi önümüzde iki tane zorlu deplasman var; Sivasspor ve Kayserispor, arada bir kupa maçı var. En iyi şekilde o maçlara hazırlanıp hedefimiz olan yine play-off'un içinde sağlam bir yer edinerek ilk yarıyı yukarılarda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.