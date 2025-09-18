Bodrum FK Zorlu Deplasmanda Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Spor

Bodrum FK Zorlu Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Bodrum FK Zorlu Deplasmanda Galibiyet Peşinde
18.09.2025 12:41
Bodrum FK, namağlup olarak gittiği Ankara Keçiörengücü deplasmanında galibiyet hedefliyor.

1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle 5 hafta sonunda Süper Lig yarışında namağlup ikinci sıraya tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta Başkent deplasmanında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Tire 2021 FK'yı eleyen yeşil-beyazlı ekip, ligde cumartesi günü Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Kupa bizim için iyi oldu çünkü görmediğimiz oyuncular, ligde şans vermediğimiz oyunculara şans verdik. Çünkü onlar da bizim oyuncularımız. Onları da zamanı geldiğinde değerlendireceğiz. Onları da kupada görmüş olduk. Tur atladığımız için de mutluyuz. Çünkü Bodrum FK armasının olduğu her yerde, hedef vardır. Bodrum FK her maça kazanmak için çıkar. Kupası, ligi fark etmez. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Tur atladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'ZOR BİR DEPLASMAN BİZİ BEKLİYOR'

Kupada bütün oyunculara şans verme fırsatı bulduğunu söyleyen Eşer, "Oyuncularımızı görme fırsatımız oldu. Bu bizim için önemli. Bütün oyuncularımı oynattım. Daha çok ligde şans vermediğim bütün oyuncuları oynattım. Memnunum, ilk yarı biraz tutuktu takım ama ikinci yarı daha istekli, arzuluydu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Ligde de namağlup devam ediyoruz. Evet daha ligin başı ama namağlup olmak önemli. Keçiören zor bir deplasman olacak. Çok tecrübeli bir takımla oynayacağız. Ön tarafı çok iyi olan bir takım. Zor bir deplasman bizi bekliyor çünkü oranın ambiyansı, takımı farklı. Yaptığımız analizlerde gerçekten geçen hafta Bandırma'ya karşı galibiyeti kaçıran tarafı olduklarını düşünüyorum. Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz. Önemli olan ligin sonunda istediğimiz yerde olmak. Biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz" dedi.

'MİLLİ ARAYA KADAR NAMAĞLUP ŞEKİLDE GİTMEK İSTİYORUZ'

Zorlu bir periyoda girdiklerini söyleyen Burhan Eşer, "Kupa, lig, sonra tekrar hafta içi gelecek hafta lig maçımız var. Zorlu periyotta gelecek milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz, takım istediklerimizi yapmaya başladı. Doğru oynuyoruz, keyifli oynuyoruz. Zaman zaman oyun içinde dalgalanmalar oluyor, o da normaldir. Ama biz hedefi olan bir takımız. Bunun için bu sene zor bir lig. Gerçekten zor bir lig. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Alınan sonuçlarda da belli oluyor. Daha ligin başı ama lig bana göre ikinci milli aradan sonra tam oturacak. O zaman bazı şeyler daha da netleşecek. Biz takımızın kazanma alışkanlığını tekrar yakalaması bizim için önemliydi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Ankara, Bodrum, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

