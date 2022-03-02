2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, 15-17 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesi ev sahipliği yapacak.

Karya Otomobil Spor Kulübünce geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek ve bu yıl yarımadanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan akşamı Bodrum Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak. Türkiye'nin en hızlı pilotları, altı farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, etkinliğin Bodrum'da spor turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

İlçede mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride yapılıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aras, gelecekte uluslararası otomobil sporları organizasyonlarına da ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.