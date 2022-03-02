2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak

02.03.2022 13:22
2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, 15-17 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, 15-17 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesi ev sahipliği yapacak.

Karya Otomobil Spor Kulübünce geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek ve bu yıl yarımadanın büyük bir bölümüne genişleyen organizasyon, 15 Nisan akşamı Bodrum Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak. Türkiye'nin en hızlı pilotları, altı farklı özel etabı ikişer kez geçerek kozlarını paylaşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, etkinliğin Bodrum'da spor turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

İlçede mahalli yarış statüsünde gerçekleşen yarışın bu yıl ulusal kategoride yapılıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aras, gelecekte uluslararası otomobil sporları organizasyonlarına da ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak
2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: eOfis, lokasyon sayısını 50'ye yükseltti Son dakika gündem: eOfis, lokasyon sayısını 50'ye yükseltti 'Ayda Bebek Anaokulu' için kayıtlar başladı 'Ayda Bebek Anaokulu' için kayıtlar başladı

Türkiye, Bodrum, Nisan, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
14:02 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına, Bodrum ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement