Bodrum Yarı Maratonu'nda 2 bin 500 sporcu yarıştı - Son Dakika
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Bodrum Yarı Maratonu'nda 2 bin 500 sporcu yarıştı

Bodrum Yarı Maratonu\'nda 2 bin 500 sporcu yarıştı

Bu yıl 7. kez düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, 20 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 21K, 10K ve 5K parkurlarında çeşitli dereceler elde edildi.

06.10.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Bu sene 7. kez düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, 20 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu.

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, 'Bodrum'da koşmak İyi Hissettirir' sloganıyla gerçekleşti. Etkinlikte 3 ayrı parkur koşulurken, bu sene 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu yer aldı. Organizasyonda 21K, 10K ve 5K'lık parkurların startlarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ve Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi.

21K'lık parkurda erkeklerde birinci Uzo Running'den 1: 10: 28.66'lık derece elde eden Üzeyir Söylemez oldu. İkinciliği Rundamental Asics'ten 1: 13: 51.96'lık derecesiyle Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise Turkuaz Otomotiv'den 1: 15: 55.21'lik derecesiyle Ömer Oklu elde etti.

21K'lık parkurda kadınlarda birinci Embassy Of Japan'dan 1: 32: 46.37'lik derecesiyle Yuka Akamatsu oldu. İkinciliği 1: 33: 01.75'lik derecesiyle Merve Önler ve üçüncülüğü 1: 38: 44.21'lik derecesiyle Ezgi Akarsu elde etti.

10K'lık parkurda erkeklerde birinci 0: 35: 30.48 derece elde eden Ufuk Arda oldu. İkinci İstanbul Veteranlar Atletizm'den 0: 35: 31.29'luk derecesiyle Oktay Fırat ve üçüncü Runurban'dan 0: 37: 27.88'lik derecesiyle Aykut Kayan oldu. 10K'lık parkurda kadınlarda Runurban'dan 38: 46.79'luk derecesiyle Özge Çolak birinciliği elde etti. İkinci 44: 02.25'lik derecesiyle Selin Deniz Güney ve üçüncü Runs N'Roses'ten 45: 24.48'lik derecesiyle Doğa Canik oldu.

5K'lık parkurda erkeklerde birinci Vestel Road Runner Team'den 0: 17: 46.71'lik derece elde eden Bedri Şimşek oldu. İkinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 0: 18: 23.17'lik derecesiyle Mehmet Aydıngör ve üçüncülüğü ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 0: 18: 23.17'lik derecesiyle Ahmet Bayram elde etti. 5K'lık parkurda kadınlarda birinci Bodrum Running'den 20: 25.11'lik derecesiyle Fatma Taş oldu. İkinciliği 22: 51.69'luk derece elde eden Gamze Aydıner ve üçüncülüğü 22: 53.38'lik derece elde eden Burcu Özge Ateş kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum Yarı Maratonu'nda 2 bin 500 sporcu yarıştı - Son Dakika

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