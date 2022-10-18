Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Very Chic otel ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Very Chic otel ile anlaşma imzaladı

18.10.2022 14:48

- Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Very Chic otel ile anlaşma imzaladı Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Very Chic otel ile konaklama sponsorluğu anlaşması imzaladı.

- Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Very Chic otel ile anlaşma imzaladı

MUĞLA - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Very Chic otel ile konaklama sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı ile Very Chic otel konaklama sponsorluğu anlaşması imzaladı. Very Chic otelde yapılan imza törenine, BODER Başkanı ve Very Chic otel yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı şube sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor kadın voleybol takımı Basın Koordinatörü Handan Yazıcıoğlu, Teknik Direktör Adnan Kıstak, oyuncular ve idari kadro katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından, 2022-2023 sezonu için konaklama sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza törenin ardından Dağoğlu, Dengiz'e Atatürk portreli ve Bodrumspor logolu plaket takdim etti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Mehmet Dağoğlu: "Bu anlaşma bize güç kattı"

Yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Kadın Voleybol takımı şube sorumlusu Mehmet Dağoğlu, "Bodrum Belediyesi Bodrumspor voleybol şubemiz geçen yıl faaliyete girmişti. Çok güzel başarıyla 2'inci lige yükselmiştik. Güzel bir takım kurduk, hedeflerimiz büyük. Şampiyonluk için yola çıktık. BODER başkanımız Ömer Faruk Dengiz'in sponsorluğunda tüm voleybolcu kızlarımızı güven içinde sağlıklı ve güzel bir yerde ağırlamış olacağız. Şubemize ait lojmanımızın olmamasından dolayı, otelci arkadaşımızın bize böyle destek vermesi bize güç kattı" diye konuştu.

Ömer Faruk Dengiz: "Voleybol takımımızla manevi bağımız var"

Takıma her zaman destek vereceğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Benim voleybola olan sevgim küçük yaşlardan geliyor. Bu sevgiyi bana Halil İbrahim Demirkıran aşıladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor voleybol takımının konaklama sıkıntılarını bana dile getirdiklerinde aklıma gelen ilk şey Halil İbrahim Demirkıran'dı. Ben onun anısına konaklama sponsoru olmaya karar verdim. Voleybol takımımızla ilgili manevi bağımız var. Bodrum Belediyesi Bodrumspor voleybol takımımız için yapılacak lojman çalışmalarında ayrıca destek olmaya hazırız. Oyuncularımız Bodrum için mücadele ediyor, inşallah sezon sonu şampiyon olacaktır" dedi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor kadın voleybol takımı Basın Koordinatörü Handan Yazıcıoğlu ise, "Bugün çok özel ve mutlu bir gün. Bodrumspor kadın voleybol takımımız bu sene 2'inci ligde mücadele edecek. Bu mücadelede bize desteklerini esirgemeyen BODER başkanımız Ömer Faruk Dengiz'e çok teşekkür ederiz. Very Chic otel 2022-2023 sezonunda takımımıza konaklama sponsoru olacak. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız ve kupayı Ömer beye hediye edeceğiz" diye belirtti.

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Very Chic otel ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

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