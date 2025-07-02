Boksun Altın Çağı Paneli - Son Dakika
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Spor

Boksun Altın Çağı Paneli

02.07.2025 15:36
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Uluslararası Boks Birliği, boksun geleceği için yeni projeleri tartıştı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA), yeni dönemdeki projelerinden "Altın Çağ" ile ilgili panel düzenledi.

Rixos Tersane İstanbul Otel'de gerçekleştirilen panelde IBA Başkanı Umar Kremlev, üst düzey yöneticilerden Chris Roberts ve Al Siesta, dünyaca ünlü boksörlerden Tyson Fury, Zinnat Ferdous ile Terence Crawford ve unutulmaz boksör Muhammed Ali'nin kızı Rasheda Ali yer aldı.

Panelde "Altın Çağ" ile alakalı olarak amatör boks, eldivensiz boks ve sporun ekosistemiyle ilgili konuşuldu.

Kremlev, IBA olarak her zaman boksörlere yardım edeceklerini belirterek, "Sporcular için gerekli koşulları sağlamalıyız. Bir anne, oğlunu boksa verdiğinde çocuğunun geleceğini garanti altına alır. Bunun için bir ekosistem oluşturuyoruz. Farklı projeler düzenliyoruz. Daha önce eldivensiz boks yapılıyordu. Sonra eldivenli boks yapılmaya başlandı. Şimdi çıplak elle yapılan boks yine yükselişte. Bununla ilgili bir organizasyon düzenlemeliyiz. Burada da çok büyük ödüller olacaktır." ifadelerini kullandı.

Umar Kremlev, boksörlerin IBA için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Biz, boksörlere emir veremeyiz. Onlar için gerekli koşulları ayarlamalıyız. Bizim temel görevimiz bu. Muhammed Ali de böyle davranmıştı. Onun başlattığını sürdürmek istiyoruz. Onun mirasını devam ettirmek istiyoruz. O savaşlara karşıydı. Kendi doğru bildiği şey için mücadele etti. IBA da barış için çaba sarf ediyor. İnsanları birleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Eldivensiz boksun önünü açacaklarını vurgulayan Kremlev, şunları kaydetti:

"Boks, elit bir spordur. Eldivensiz boks için kurallar kondu. Sporcuların sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Bunun için de yeni kurallar koyabiliriz. IBA, bununla ilgili kurallar koyarak üzerine düşeni yapacak. Bu branştaki organizasyonlara ödül koyacağız. Amatör boks organizasyonları için de yüksek miktarda ödüller belirliyoruz. Sporcuların finansal refahını düşünmek zorundayız. Her sporcunun kendi envanteri olmalı. Biz, adil ve teşvik edici olmalıyız."

Roberts: "IBA'nın çok ciddi bir operasyon kapasitesi var"

Chris Roberts, IBA'nın herkese hitap ettiğini dile getirerek, "Herkes için bir platform sunmak istiyoruz. Böylelikle çocuklar ringe çıkacak ve televizyonda gördükleri yıldızları da takip edecek. IBA'nın çok ciddi bir operasyon kapasitesi var. Amatör boks da tüm dünyada çok ciddi bir şekilde ilerlemekte. Buradaki boksörler, kıtalar arası şampiyonalara katılacak. Bu yüzden amatör boks, bizim için önemli. Bir süredir bu 'Altın Çağ'ı devam ettiriyoruz. Herkesin bu işin bir parçası olmasını istiyoruz. Amatör boksörlere yaptığımız projelerle şans sunuyoruz. Onların amatörden profesyonele çıkmasını istiyoruz. " diye konuştu.

Amatör bokstaki projelere değinen Al Siesta ise "Uluslararası anlamda herkese kapımız açık. Nerede olurlarsa olsunlar herkesi bünyemizde bulundurmak isteriz. Sporculara maddi ve manevi yardımcı oluyoruz. Amatör boksta da şu anda inanılmaz bir havuzumuz var." dedi.

Zinnat Ferdous ise 27 yaşında boksa başladığını belirterek, "İlk olarak ABD'de bu spora başladım. Daha sonra Bangladeş'e dönüp orayı temsil ettim. Bangladeş, gelişmekte olan bir ülke. Bazı kaynaklara sahip değil. Ben de ülkem için çeşitli çalışmalar yaptım. Hobi olarak başladığım boks için finansmanı kendim sağlamaya çalıştım. IBA da bana destek oldu." diye konuştu.

Terence Crawford, amatör boksta birçok yetenekli sporcu olduğunu ifade ederek, "Amatör boksta bazı yetenekli sporcuların finansmanı olmayabiliyor. Antrenmana veya ekipmana para ayıramayabiliyorlar. Bu yüzden gençler için sunulan bu para ödülleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tyson Fury, dünya çapındaki boksörlerin de ödül için mücadele ettiğini aktararak, "IBA'nın projeleri çok güzel. Verilen ödüller de çok güzel. Boksun popülerliği kesinlikle artıyor. Boksun asıl ihtiyacı olan şey yetenek değil. Burası zaten bir yetenek işletmesi. Yeni bir profil oluşturulması gerekiyor. Yeni bir imajın geliştirilmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.

Eldivensiz boks branşına da değinen Fury, "Eldivensiz boks maçlarının olması da güzel bir fırsat. Doktorlar ve hakemlerle ilgili düzenlemeler geldiğinde bu spor daha iyi hale geliyor. Kurallara bağlı oluyoruz. Bu branş için zaten farklı kuruluşlar var. Ben bu tarz farklı yaklaşımları desteklerim." dedi.

Rasheda Ali ise babası Muhammed Ali'nin her zaman ilham olmayı amaçladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Babam, diğer insanların daha iyi olmasını isterdi. Hepinize gösterdiğiniz sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hala bir fark oluşturduğunu görebilse kendisiyle çok gurur duyardı. IBA'nın çok büyük bir global etkisi var. IBA'nın ve babamın yolu aynı. IBA, çok güzel bir iş çıkarıyor. İmkanı olmayan gençlere fırsat sunuyorlar. Babamın da istediği buydu. Onun vizyonunu gerçekleştiriyorlar. Babamın amacı, bokstan öteydi. Boks, onun platformu oldu. Bu sayede dünyayı değiştirdi."

Öte yandan 2025 IBA Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nın aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: AA

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