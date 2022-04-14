Bölge futbolu için büyük proje - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesinde futbol okulları ligi kuruluyor.

Bartın, Çaydeğirmeni, Zonguldak ve Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren futbol okulları sporcularının müsabaka ihtiyaçlarını gidermek amacı ile bir lig kuruyor. Bartın ilinde Bartın Gençlerbirliği, Zonguldak ilinde Akademi Spor kulübü ve Zonguldakspor Çaycuma ilçesinde Ada futbol okulu bu ligin oluşmasında öncülük edecek. Müsabakaların her hafta sorumlu il veya ilçede oynanacağı maçların sonunda bölge futbolu geleceğin sporcularını kazanacağı belirtildi. - ZONGULDAK