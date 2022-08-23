Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Kayseri temsilcileri Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develispor, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı. Kayseri ekipleri haricinde grupta 3 Ankara , 2 Yozgat , Aksaray , Niğde , Nevşehir , Kırşehir , Kırıkkale ve Çorum temsilcileri de bulunacak.

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bölgesel Amatör Lig: Kayseri takımları 6. Grup'ta - Son Dakika

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