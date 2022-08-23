Muğlaspor ve Yatağanspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Muğlaspor ve Yatağanspor'un rakipleri belli oldu

23.08.2022 10:48
Muğlaspor ve Yatağanspor'un rakipleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor'un mücadele edeceği 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig grubu belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor'un mücadele edeceği 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig grubu belli oldu. Muğla temsilcileri BAL 9. Grup'ta yer aldı.

Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig çalışma grubu, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. 9. Grup'ta yer alan takımlar ise Muğla'dan Muğlaspor, Yatağanspor, Aydın'dan Yıldızspor, Sökespor, Davutlar Belediyespor, Didim Belediyespor, Denizli'den Kızılcabölükspor, Kale Belediyespor, Sarayköyspor, Serinhisarspor, İzmir'den Alaçatıspor, Aliağa FK, Bornova Yeşilova, Çeşme Belediyespor, Çiğli Belediyespor, Özçamdibispor, Tire 2021 FK, Viven Bornova FK takımlarından oluştu. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan on dört takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Muğla, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor ve Yatağanspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor ve Yatağanspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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