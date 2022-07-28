Dev kaleci Muğlaspor'da - Son Dakika
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Dev kaleci Muğlaspor'da

28.07.2022 11:08
Dev kaleci Muğlaspor'da

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, tecrübeli file bekçisi Ali Tokat'ın ardından kaleye bir takviye daha yaptı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, tecrübeli file bekçisi Ali Tokat'ın ardından kaleye bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Çatalhüyük Çumra Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Hüseyin Ayan'ı kadrosuna dahil etti.

1,98'lik boyuyla dikkat çeken genç eldiven, Nazilli Belediyespor altyapısının ardından Sarayönü Belediyespor, Isparta 32spor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor formalarını terletti. Geride bıraktığımız sezon 7 maçta forma giyen Hüseyin Ayan, kalesinde 4 gol gördü.

Büyük bir camiaya geldiğini ifade eden Hüseyin Ayan; "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımla birlikte eski günlere geri dönmek için elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğim. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Isparta, Nazilli, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev kaleci Muğlaspor'da - Son Dakika

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