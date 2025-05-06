Bolu'da 31 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş anıldı - Son Dakika
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Spor

Bolu'da 31 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş anıldı

Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

06.05.2025 16:27
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Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolu Şehitler Mezarlığı'ndaki törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Canbaş'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Törende, milli sporcunun annesi Hatice ve ablası Emine Canbaş, Murat Canbaş'ın spora ve gençliğe kattığı değerden bahsetti.

Törene, Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir ile daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Vefatından 10 gün önce dünya literatürüne katkı sağladı

Bolu'da 1975 yılında dünyaya gelen Murat Canbaş, henüz 7 yaşındayken öğretmenleri ve cimnastik antrenörlerinin dikkatini çekti. Cimnastik okuluna giden Canbaş, ilk altın madalyasını 1986'da Macaristan'da düzenlenen Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Spor kariyerine birer dünya ve Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu ile 70'ten fazla madalya sığdıran Canbaş, 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

Canbaş'ın ölümünden 10 gün önce Avustralya'da katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda atlama beygirinde yaptığı özel figür, "Canbaş hareketi" olarak dünya cimnastik literatürüne geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bolu'da 31 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş anıldı - Son Dakika

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