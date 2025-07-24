Bolu\'da Futbol Turnuvasında Kavga Çıktı

BOLU'da köyler arası futbol turnuvasında 2 takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Futbolcular tekme tokat birbirine girerken, polis ekipleri kavgaya müdahale etti; maç yarıda kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde meydana geldi. Bolu'da 68 köy takımının katılımı ile düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında, Alıçören köyü ile Yuva köyü takımları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Futbolcular tekme tokat birbirine girerken, bazı taraftarlar da tellerden atlayarak sahaya girdi. Polis kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi. Kavganın ardından maçın hakemi, karşılaşmayı iptal etti.