Bolu\'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da 8 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da yapıldı. Organizasyona Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten toplam 155 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakalar kapsamında yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışlarda farklı yaş ve kategorilerde sporcular performanslarını sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından M1 Kadın ve M2 Erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcuların ödülleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi