Bolu'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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Bolu'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti

Bolu\'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti
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Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Lig 6. bölge 3. etap müsabakaları Bolu'da 8 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında kıyasıya mücadele eden sporcuların ödülleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da 8 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da yapıldı. Organizasyona Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten toplam 155 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakalar kapsamında yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışlarda farklı yaş ve kategorilerde sporcular performanslarını sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından M1 Kadın ve M2 Erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcuların ödülleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da triatlon bölgesel lig yarışlarında 8 ilden 155 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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