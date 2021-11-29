Bolu'da yapılacak 2021 TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı tanıtıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen 2021 Baja Kupası'nın üçüncü yarışı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Kent merkezinde bir AVM'de düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan ve sponsor firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda Çilkara, Doğanay ve Turan, yarışmayla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

BOLOFF organizasyonunda 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek yarışların, çok sayıda otomobil tutkununu ağırlaması bekleniyor.