Boluspor 6-0'la Tarih Yazdı

19.04.2026 18:15
Boluspor, Adana Demirspor'u 6-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller oldukça etkileyiciydi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor sahasında Adana Demirspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Lucas Lima'nın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Alptekin'in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Arda Usluoğlu'nun vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Barış Alıcı ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada Adana Demirspor savunmasına baskı yapan Boluspor, Harun'la topu kazandı. Harun'un pasında ceza sahası yayından Ömürcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

57. dakikada Barış Alıcı, ceza sahasına topla girip kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kale önünde boş pozisyonda olan Arda Usluoğlu'na pasını aktardı. Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğan Can Davas, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

81. dakikada ceza sahası içerisinde Barış Alıcı, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış, aşırtma vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 6-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Onur Öztonga dk. 71), Loic Kouagba (Mert Çetin dk. 46), Barış Alıcı, Dean Lico (Mario Balbudia dk. 46), Doğan Can Davas, Mustafa Çaylı (Abdulsamet Kırım dk. 62), Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu (Deniz Yıldız dk. 87)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Gökhan Akkan, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Yiğit Okat dk. 81), Mert Menemencioğlu (Demir Yavuz dk. 81), Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Ahmet Bolat, Ahmet Yılmaz (Diyar Zengin dk. 31), Toprak Bayar, Gökdeniz Tunç, Osman Kaynak (Aslan Atay dk. 81), Muhammed Ergen (Aykut Sarıkaya dk. 62)

Yedekler: Oktay Çimen, Ulaş İmergi, Kayra Saygan, Mert Baş, Muhammed Yasin Erdoğan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Lucas Lima (dk. 20), Barış Alıcı (dk. 24), Ömürcan Artan (dk. 52), Arda Usluoğlu (dk. 57), Doğan Can Davas (dk. 69, Barış Alıcı (dk. 81) (Boluspor)

Sarı kartlar: Mert Menemencioğlu, Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor) - BOLU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
