Boluspor, Adana Demirspor'u 6-0 Yendi - Son Dakika
19.04.2026 19:18
Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan Boluspor- Adana Demirspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, farklı galibiyetten ve ligde kalmayı garantilemekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Rakiplerini hafta içi iyi analiz ettiklerini belirten Dinçbudak, "Öncelikle kazanarak ligi iyi bir yerde bitirdiğimiz için memnunuz. Adana Demirspor genç bir takım, iyi mücadele ediyor. Burada bir sürpriz olmaması adına rakip takımın analizini yaptık. Özellikle savunmayı önde kurdukları için arkalara uzun toplarla, sürpriz koşularla golleri bulup rahatlamak istiyorduk. Bunu da oyuncularımız uyguladı ve 6-0 gibi net bir skorla maçı kazandık" dedi.

"Boluspor'a yakışan Süper Lig'dir"

Sezon boyunca inişli çıkışlı süreçler yaşadıklarını ifade eden Dinçbudak, "Play-off kovalama ortamı yakalamıştık ama yaşanan olumsuzluklardan dolayı ligin sonunu biraz sıkıntılı geçirdik. Önemli olan ligin sonunda aynı ligde yola devam etmek. Boluspor köklü bir camia. Geçmişte önemli oyuncular çıkarıp Süper Lig'de dahi mücadele etti. Yakışan bir üst lig, Süper Lig aslında. Ancak bunun için iyi bir yapılanma ve ciddi bir destek gerekiyor. Özellikle stadın bir an evvel yapılması en önemli konu, seyircisiz bu iş olmuyor. İnşallah en kısa sürede stadımız yapılır ve doğru planlamalarla takım Süper Lig'e çıkar" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin durum değerlendirmesini yapacağız"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise rakiplerini tebrik ederek, kalan haftaları hasarsız atlatmak istediklerini söyledi. Genç ağırlıklı bir kadroyla sahada olduklarını vurgulayan Bozkurt, "Adana Demirspor kulübü olarak Boluspor'u tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Biz de gençlerimizle ligin sonlarına doğru kazasız belasız ligin bitmesini bekliyoruz. Gelecek yılla ilgili de gençlerimizin durum değerlendirmesini birkaç gün içinde yapıp, gelecek sezona neler yapabiliriz ona bakacağız" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Trendyol, Boluspor, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Advertisement
