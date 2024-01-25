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Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusu ve teknik-taktik çalışmalar yapıldı. Boluspor, 26 puanla 9. sırada yer alıyor ve maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
25.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:27
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştiren antrenmanda, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Boluspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bolu ekibi, ligde 26 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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