Boluspor, Lucas Lima ile Anlaştı

19.08.2025 16:54
Boluspor, Brezilyalı sol bek Lucas Pedro Alves de Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Brezilyalı futbolcu Lucas Pedro Alves de Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Lucas Pedro Alves de Lima'yı kadrosuna kattı. Boluspor tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Erdal Bayrak da katıldı. Tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan, Süper Lig deneyimi olan Lucas Lima, kariyerinde Süper Lig ekibi Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.

"Transfer listemizde iki kişi daha var"

Lucas Lima harici 2 transfer daha yapacaklarını söyleyen Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, "Dünyaca ünlü yıldızımız Lucas Lima'yı Boluspor Kulübü'müze kazandırdık. Hayırlı olsun inşallah. Transfer listemizde iki oyuncu daha var. Şu an açıklamak doğru olmaz ama kısa zamanda duyuracağız inşallah" dedi.

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım"

Boluspor'a transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Lucas Lima, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu yıl tüm kadromuz, oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşacağımızı umuyorum. Kulübe yardımcı olmaya ve bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Bu yüzden beni karşıladığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte sezon sonuna kadar mutlu olalım" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

