Boluspor Süper Lig Hedefinde

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, "Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kent merkezinde bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Bayrak, takımın mevcut durumu, transfer çalışmaları, stadyum sorunları ve lig hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayrak, Bolu halkının, siyasilerin ve belediyenin desteğiyle takımın daha da iyi yerlere geleceğini bildiklerini belirterek, "Hiçbir zaman aşırı desteklere güvenerek yola çıkmadık ama destek olursa çok daha hızlı yol alacağımız da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayrak, "Listemizde iki oyuncu var. Onları ilerleyen günlerde açıklayacağız. Şu ana kadar yapılan transferlerden memnunuz. Takımımızda güzel uyum havası var. Egosuz, mütevazı kadro kurduk. Futbolcularımızdan personelimize kadar herkes aynı görüşte. Bu da bizim yönetim olarak gurur duyduğumuz bir tablo." diye konuştu.

Bolu Atatürk Stadyumu ile ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Bayrak, "Çalışmalar başladı ancak stat ilk maçımıza yetişmedi. Bu durum bizi maddi ve manevi anlamda çok zorladı. Seyircimizin olmaması, özellikle 2-0 öne geçtiğimiz halde kaybettiğimiz maçta bize çok büyük eksiklik hissettirdi. Önümüzdeki maçımızı inşallah Bolu'da oynayacağız. Taraftarın desteği bu takım için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak, siyasetten bağımsız yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, "Bizim işimiz sadece Boluspor. Bu takım, Bolu'nun takımı. Kongre süreci nedeniyle yaklaşık 30 antrenman geriden geldik. Buna rağmen iyi bir hava yakaladık. Şimdiye kadar gösterdiğimiz performans bunun kanıtı. Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum"" ifadelerini kullandı.