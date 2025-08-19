Boluspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boluspor Süper Lig Hedefinde

19.08.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, iki transferle Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor.

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, "Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kent merkezinde bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Bayrak, takımın mevcut durumu, transfer çalışmaları, stadyum sorunları ve lig hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayrak, Bolu halkının, siyasilerin ve belediyenin desteğiyle takımın daha da iyi yerlere geleceğini bildiklerini belirterek, "Hiçbir zaman aşırı desteklere güvenerek yola çıkmadık ama destek olursa çok daha hızlı yol alacağımız da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayrak, "Listemizde iki oyuncu var. Onları ilerleyen günlerde açıklayacağız. Şu ana kadar yapılan transferlerden memnunuz. Takımımızda güzel uyum havası var. Egosuz, mütevazı kadro kurduk. Futbolcularımızdan personelimize kadar herkes aynı görüşte. Bu da bizim yönetim olarak gurur duyduğumuz bir tablo." diye konuştu.

Bolu Atatürk Stadyumu ile ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Bayrak, "Çalışmalar başladı ancak stat ilk maçımıza yetişmedi. Bu durum bizi maddi ve manevi anlamda çok zorladı. Seyircimizin olmaması, özellikle 2-0 öne geçtiğimiz halde kaybettiğimiz maçta bize çok büyük eksiklik hissettirdi. Önümüzdeki maçımızı inşallah Bolu'da oynayacağız. Taraftarın desteği bu takım için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak, siyasetten bağımsız yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, "Bizim işimiz sadece Boluspor. Bu takım, Bolu'nun takımı. Kongre süreci nedeniyle yaklaşık 30 antrenman geriden geldik. Buna rağmen iyi bir hava yakaladık. Şimdiye kadar gösterdiğimiz performans bunun kanıtı. Yola Süper Lig hedefiyle çıktık. İki transferimizin daha takıma katılmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum"" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Boluspor, Ekonomi, Futbol, Finans, bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:33:17. #7.11#
SON DAKİKA: Boluspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.