Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Cem Özbay, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 46 Özcan Şahan), Ologo, Ethemi, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 84 Jackson), Vorobjovas (Dk. 84 Loshaj), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Diarra, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız (Dk. 67 Eren Aydın), Onur Ulaş, Enes Alıç, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Ali Ülgen) Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson (Dk. 37 Estrela), Mukairu, Avramovski (Dk. 86 Oulare), Hüsamettin Yener (Dk. 86 İlhami Siraçhan Nas)
Goller: Dk. 14 ve 16 Avramovski (Boluspor), Dk. 29 Muammer Sarıkaya (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 79 Ethemi (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 64 Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Boluspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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