Boluspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Boluspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

18.07.2022 20:09

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bolu ekibi, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar koordinesinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, pas ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir antrenman temposu içinde olduklarını, sezon başı fiziksel anlamda ciddi yüklemeler yaptıklarını kaydetti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 hazırlık maçı oynadıklarını anımsatan Karafırtınalar, "Kolay bir şey değil bu idmanları yaparken maç oynamak. Oynadığımız ilk maçta geçen sene ligin finalini oynayan bir takımla karşılaştık. Bana göre oldukça tatminkar bir oyun vardı. Skor çok önemli değil ama oyun bizim için çok iyiydi. Sonrasında oynadığımız Kasımpaşa maçı. O da bizim sıkletimiz olmayan bir takım ama sert bir takım. Orada da takım iyi sinyaller verdi." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları kapsamında Boluspor'un son olarak Gökhan Kardeş ile anlaşma sağladığını dile getiren Karafırtınalar, şunları söyledi:

"Gökhan Kardeş hayırlı olsun takımımıza. Sadece o değil. Diğer transferler de hayırlı olsun. Birçok transfer yaptık. Kaleci, stoper, sol bek, ön tarafa oyuncu aldık, kenara santrafor aldık, orta sahaya 2 tane aldık. Yeni bir takım kuruyoruz. Kolay değil. Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Biri santrfor, biri tekrar stoper olabilir. Bir de daha önce burada oynamış bir kanat oyuncusu ile ilgileniyoruz. İnşallah onun da transfer haberini veririz. Boluspor taraftarına güzel bir takım ve oyun izletmek istiyoruz."

Karafırtınalar, yaptıkları transferlerle takımın yüzde 90 tamamlandığını belirterek, "Takımımız yüzde 90 tamamlanmış diyebiliriz ama fırsat transferleri olabilir. Cazip potansiyelli genç oyuncu transferi olabilir. Ona açığız. Kadrolar buna da müsait. Son dakika yapılabilir ama onun için şu anda bir şey söyleyemem." dedi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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