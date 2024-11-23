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Boluspor-Zafere Gitti

Boluspor-Zafere Gitti

Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti; teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

23.11.2024 21:20
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor- Şanlıurfaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında haftasında Boluspor sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Bir hafta boyunca çalışılan Urfa maçı planı ve stratejisi, bugün Bolu'daki hava şartları yüzünden tamamen farklı bir boyuta taşındı. Maçın hikayesi çok farklı oldu. Burada artık teknik ve taktik konuşmanın bir anlamı yoktu. Tamamen fizik güce dayalı, ikili mücadeleye dayalı ve ayakta kalan bir takımın kazanacağı bir maçtı. Oyuncularımı ilk önce kutluyorum; çok iyi mücadele ettiler bu hava şartlarında. Nasıl oynanması gerektiğini de o şekilde oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kahraman atıkları golün hafta içi çalışmalar neticesinde geldiğini belirterek, "Devre arası gereken şeyleri söylemeye çalıştık özellikle attığımız golden sonra. Attığımız gol, geçiş oyununda oldu. Berk, süratli bir oyuncu. Daha önceki maçlarda gol vuruşu becerisi yüksek olmasına rağmen bunu çok fazla kullanmayan bir oyuncuydu. Bir hafta boyunca aslında sonlandırma çalışmaları yaptık oyuncularımızla. Bu da katkısını verdi. Bu zor zeminde iyi bir buluşla 1-0 kazanmayı başardık. Takımımı tekrar tekrar kutluyorum" dedi.

"Sakaryaspor maçını kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Deplasmanda karşılaşacakları Sakaryaspor maçına değinen Kahraman, "Özellikle önümüzdeki hafta Sakarya deplasmanı var. Bunun için evimizde kaybetmemiz gerekiyordu, bu da çok iyi oldu. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz. Ama bunun karşılığında, önümüzdeki hafta Sakarya maçında deplasmanda kazanarak yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Urfa takımına ise bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sait Karafırtınalar: "Oyuncularımı kutluyorum"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, "Oyuncularımı kutluyorum, sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı. Oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştılar. Baştan da söyledik, bu zemini gördükten sonra atanın kazanacağı bir maçtı. Rakip attı, biz hata yaptık. Ama gerçek şu ki, fırsat da vardı. Belki de haftanın en güzel maçına aday bir maçtı, saha şartları düzgün olsaydı. Ancak böyle bir durum var" diye konuştu.

Karafırtınalar, saha zemininden memnun olmadığını dile getirerek, "Ligin marka değerinden bahsediyoruz. Yani bu oyuncuların sağlığı, her şeyden önce geldiğini düşünüyorum. Bu sahada maç oynatmak ne kadar doğru? Burada üç yıl çalıştım, evet hep ağır şartlarda maçlar oynadık ama ben hiç böyle bir sahada maç oynamadım. İlk defa başıma geldi. Oyuncularımın da çoğu ilk defa böyle bir zeminde top oynadılar. Kolay bir şey değildi. İyi mücadele ettik. Dediğim gibi, atanın kazanacağı bir maçtı. Bu maça fazla takılmayacağız. Önümüzde hemen Keçiören maçı var. Ona konsantre olacağız" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor-Zafere Gitti - Son Dakika

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