Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

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Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun kadro seçimleri dikkat çekiyor. UEFA'ya bildirilecek oyuncu listesine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Kostic'in isimlerini eklemeyi düşünen Mourinho'nun Talisca'yı lig maçları için saklayacağı öne sürüldü.

01.02.2025 13:40
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi listesine yalnızca 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

Bu nedenle Mourinho'nun hangi oyuncuları listeye dahil edeceği büyük merak konusu oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik heyet, UEFA listesine eklenmesi gereken 3 ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle defans hattında takıma yapılan takviyelerin ardından hangi futbolcuların Avrupa'da forma giyeceği netleşmeye başladı.

Sözcü'nün haberine göre, Mourinho, sol bekte alternatifsiz kalmamak için sezon başında listeye yazılmayan Kostic'i UEFA kadrosuna ekleme kararı aldı. Kostic'in eklenmesiyle birlikte sadece 2 oyunculuk yer kaldı.

TALISCA KADRODA YOK

Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve kondisyon olarak hazır olmaması nedeniyle 13 Şubat'taki Anderlecht karşılaşmasına yetişmesi zor görünüyor. Mourinho'nun Talisca'yı Süper Lig'de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyeceği öne sürüldü.

Bomba iddia: Mourinho, Talisca\'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • COŞKUN BARIŞ:
    admin yine yalan haber bir gs li olarak inanmıyorum bir kamyon para vercekler ve oynatmayacaklar haber kaliteniz bu kadar yalan işte 13 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    saklasın turşusunu yaparız. 5 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    akp hükümetinin yayın organı a haberin sitesi berat albayragin sondakika haber sitesi hep yalan yanlış haber. 2 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    talisca yi pic edecek bu tazminatunyo 1 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yalan haber o kadar maliyeti var bir sürü para verdiler olurmu hiç duran top frikik penaltı hepsini talisca kullanacak skinyar kadroda olmaz bence 1 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Yalancıyi öpmüyorlar ne de olsa 0 0 Yanıtla
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