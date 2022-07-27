Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu? - Son Dakika
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Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?

27.07.2022 09:22

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın, Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer edilen Aytaç Kara ile sevgili olduğu ileri sürüldü. Baladın ile Kara'nın samimi fotoğrafıysa bu iddialara dayanak oluşturdu.

Hem başarılarıyla hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen milli voleybolcu Hande Baladın'ın gönlünü Galatasaraylı yıldıza kaptırdığı öne sürüldü.

İSMİ SEMİH SAY İLE ANILMIŞTI

Milli yıldız Hande Baladın'ın, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer ettirdiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Akşam'ın aktardığı habere göre, milli voleybolcunun geçtiğimiz haftalarda ismi, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Voleybolseverlerin gönlüne taht kurmayı başarmış 24 yaşındaki sporcu Hande Baladın ile Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Milli voleybolcular Özge Nur Çetiner ve Kübra Akman ile bir mekanda eğlenirken çekilen bu fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi.

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Son Dakika Spor Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu? - Son Dakika


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