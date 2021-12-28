Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını toplayan Andrea Bertolacci, Kayserispor'a gitti. 15 maçta 7 gol ve 1 asistle oynayan joker orta saha, dört büyükleri peşine takmıştı ama tercihiyle herkesi şaşırttı.
Sporx'in haberine göre; Kayserispor yönetiminin Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bertolacci, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.
Ön libero, merkez ve on numarada oynayabilen Bertolacci, Roma, Genoa, Milan ve İtalya Milli Takımı'nda oynadı. Bertolacci için bugüne dek tam 31 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Her iki ayağını da kullanabilen Bertolacci'nin merkez ayağı sol.
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