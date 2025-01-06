Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu - Son Dakika
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Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu

Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu ABD'de buldu. Sarı-lacivertliler, MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner için görüşmelere başladı. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Alman futbolcunun serbest kalma maddesinin 2 milyon euro olması ise dikkat çekti.

06.01.2025 16:24
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Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu. Sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

FENERBAHÇE, KAI WAGNER'İ İSTİYOR

Sky Sport, Fenerbahçe'nin MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner'i istediğini duyurdu. Haber detayında sarı-lacivertlilerin Wagner için görüşmelere başladığı da vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol takımlarından Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.

DEĞERİ 5, SERBEST KALMA MADDESİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu aktarıldı. ?Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Alman sol bekin Philadelphia Union ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Bonservisi sudan ucuz: Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu başka bir kıtada buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Komutan Logard:
    Fenerbahçe yenilginin siniriyle dünyayı talan etti.Afrikaya oyuncu bakmaya heyet yollasınlar olmazsa. 5 0 Yanıtla
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