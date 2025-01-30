Bornova 1877\'de Onur Yeniyurt Dönemi Başlıyor

Spor

3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'de teknik direktörlük görevine Onur Yeniyurt getirildi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel takım teknik direktörlük görevi için Onur Yeniyurt ile anlaşmaya varılmıştır. Profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra bir çok kulüpte antrenörlük görevinde bulunan Onur Yeniyurt'a başarılar diliyoruz" denildi.

Bornova ekibini yakinen tanıdığını belirten Teknik Direktör Yeniyurt, "Vizyonu ile önümüzdeki dönemlerde çok üst düzeylere gelebileceğine inandığım bir organizasyon. Önceki dönemde kulübümüzün genç oyuncularının A takım düzeyine yükselmesi amacıyla hizmet ettiğim bir aile ortamı. Ekip olarak genç ve dinamik bir oyuncu grubumuz var. Ekipte bulunan tüm oyuncularımıza güveniyorum. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.